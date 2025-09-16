Skate. : la résurrection c'est maintenant, entre free-to-play et bac à sable communautaire

Seize ans après Skate 3, EA et son studio Full Circle tentent le trick le plus risqué de leur carrière : relancer la saga culte avec un modèle gratuit, cross-plateforme et pensé comme un “jeu-service”. skate. (oui, le point fait partie du titre, effet de style obligatoire) débarque en accès anticipé dès maintenant, et la tentative de proposer une approche business différente (plus dans l'ère du temps) est à la fois une promesse séduisante, mais aussi un pari dangereux.



San Vansterdam, nouvelle cité fictive, se présente comme un immense bac à sable urbain. On y retrouve quatre quartiers distincts, chacun calibré pour stimuler la créativité et l’expérimentation. Toits, canaux, cathédrale réinventée en skate-park : tout est prétexte au trick et aux figures stylisées. Le cœur du gameplay repose toujours sur les commandes à Impulsion, un système précis et exigeant qui a fait la gloire de la licence. Ici, elles reviennent peaufinées, enrichies de nouvelles mécaniques comme l’exploration verticale à pied, ce qui veut bien dire que le jeu ne se limite plus aux trottoirs et aux rampes. Mais au-delà du gameplay, c’est la philosophie même du projet qui interpelle : skate. se veut un hub social, un espace de création et de performance partagée. On peut y éditer ses propres spots, les exposer, rejoindre d’autres joueurs via le mode Observation, consulter une Skatepedia encyclopédique, tout en étant porté par une bande-son qui mélange Denzel Curry, Little Simz et Earth, Wind & Fire.









Cependant, impossible d’ignorer le revers de la médaille : l’accès anticipé sonne comme un “lancement en kit”. Le contenu va s’étoffer au fil des saisons, avec son lot d’événements, de nouveaux tricks (darkslides, impossibles…), de cosmétiques et bien sûr de monétisation. EA ne s’en cache pas : le free-to-play repose sur des achats optionnels, via des packs premium (Fondation, Deluxe) qui offrent monnaie virtuelle, objets exclusifs et un Pass saisonnier. Rien d’inhabituel en 2025, mais la communauté, attachée à l’esprit libre et punk du skate, pourrait y voir une contradiction. Sans compter que EA a déjà essuyé bon nombre d'échecs à ce sujet. Ce skate. cuvée 2025 porte donc la lourde responsabilité de réactiver une franchise mythique tout en l’inscrivant dans l’ère des “live services”. Une manœuvre habile, mais à haut risque : le succès dépendra autant de la fidélité de son gameplay que de la patience des joueurs face à une feuille de route qui s’étend déjà sur plusieurs saisons.



