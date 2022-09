Silent Hill 2 Remake : des images ont visiblement fuité, c'est parti pour être un vrai remake

Les rumeurs autour du remake de Silent Hill 2 ne datent pas d'hier. Nombreux sont les insiders à révéler leur petit scoop ici et là pour donner de l'espoir aux fans du survival horror de Konami. Depuis quelques heures cependant, des images du supposé Silent Hill 2 Remake circulent sur les Internets, Reddit comme réseaux sociaux, précisant qu'il s'agit de screenshots très anciens et qui ne sont pas représentatifs du résultat d'aujourd'hui, bien plus avancé. A en croire les informations qui accompagnent ces 3 clichés un brin beaucoup flous, il s'agirait d'une version anticipée que le studio Bloober Team aurait pitché à Konami bien avant d'avoir le feu vert de l'éditeur japonais pour démarrer la production. Ce qu'on retiendra avant tout de ces images, c'est le changement de structure opéré par ce remake, avec une caméra placée près de l'épaule du personnage, rappelant ce qui a été fait avec Resident Evil 4 en 2004. Un choix de game design qui prouve ainsi qu'il s'agira d'une grosse refonte dans le gameplay, avec une approche plus viscérale. Et quand on sait que Bloober Team reste assez évasif quand on leur parle de Silent Hill, l'espoir reste permis. En attendant une officialisation, ou un démenti, de la part de Konami, vous pouvez toujours revoir notre interview de Christophe Gans qui nous confirme que plusieurs projets jeux vidéo Silent Hill arrivent en 2023. Ou du moins seront annoncés en 2023...