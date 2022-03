Shueisha Games : le géant du manga se lance dans le jeu vidéo et créé son label

Bien connu du monde du manga et de l'animé, la Shueisha détient surtout le fameux magazine Weekly Shōnen Jump, dans lequel de nombreux mangas ont été pré-publiés avant de devenir les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui. Dragon Ball, Naruto, One Piece ou bien encore Demon Slayer ont fait leur premier pas là-bas. Visiblement confiante et désireuse de varier ses activités, la société japonaise annonce la création d'une filiale jeu vidéo et d'un label qui prend le nom de Shueisha Games. Evidemment, quand on sait que Bandai Namco Entertainment s'occupe déjà de la majeure partie des adaptations mangas en jeu vidéo, on est en droit de se demander si Shueisha Games n'est pas là pour lui retirer le pain de la bouche. Il semblerait que nom, puisque ce nouvel éditeur aurait la lourde tâche de dénicher de nouveaux talents, notamment à travers un programme, le Shueisha Creators Camp, qui consiste à aider les jeunes créateurs. Pas moins de 10 jeux sont déjà en production et parmi eux, quatre sont déjà bien avancés. Il s'agit de Oni (Kenei Design), Ukiyo (Seaknot Studios), The Tower of Children (Tasto Alpha) et de Captain Velvet Meteor : The Jump + Dimensions (Momo-pi Studio). Un site officiel a également ouvert ses portes.