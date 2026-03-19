Shinobi Art of Vengeance : un DLC crossover pour affronter les boss cultes de SEGA

On le sait depuis l'été dernier qu'un DLC pour Shinobi Art of Vengeance est prévu, mais aujourd'hui, on a le droit à du concret. SEGA et Lizardcube viennent en effet de révéler le contenu de cette extension baptisée “Niveau Méchants SEGA” et dont la sortie est attendue pour le 3 avril 2026, et qui comme son nom l'indique nous proposer d'aller 'roster' les méchants iconiques du catalogue SEGA. Sonic, Yakuza et Golden Axe sont les licences qui ont été choisies, avec au programme des confrontations contre Doctor Eggman, Death Adder et Goro Majima, ce dernier apparaissant ici dans un rôle d’adversaire malgré l’évolution du personnage dans sa série d’origine. Mais ce n'est pas tout, le DLC ajoute également plusieurs éléments de gameplay et de personnalisation, dont trois nouvelles techniques Ninpô, trois costumes alternatifs, six pistes musicales et deux variantes de modes Boss Rush. En parallèle, une mise à jour gratuite accompagnera cette sortie, avec l’introduction d’un mode hardcore ainsi que divers ajustements portant sur le système de combat, la lisibilité visuelle et certains éléments d’interface. Reste à voir tout cela en action, car pour le moment, ce n'est que la cinématique. Ok, il y a 3 secondes de gameplay à la fin de la vidéo, mais c'est clairement insuffisant.















