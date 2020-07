Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster : le RPG culte s'annonce sur Switch et PS4, trailer à l'appui

En 2003, Atlus sortait le bien chouette RPG Shin Megami Tensei Lucifer's Call, un RPG à l'ambiance particulièrement sombre dans lequel on incarnait un lycéen mi-homme, mi-démon, face au sort scellé de la ville de Tokyo. Premier épisode de la saga traduit en français, il avait séduit grâce à une richesse imposante, un scénario travaillé et une atmosphère unique : quinze ans plus tard, les fans seront donc ravis d'apprendre qu'un lifting du jeu vient tout juste d'être annoncé lors du Nintendo Direct Mini dans un sympathique trailer.Pour l'occasion, le projet se renommera alors Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster et débarquera sur Switch et PlayStation 4 au printemps 2021 : on ne sait pas encore quels bonus et upgrades ce portage intégrera même si l'on imagine que l'accent sera mis sur la définition voire, peut-être, une modernisation du gameplay. Nous devrions être informés de tout cela bien vite...