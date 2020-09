Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD : un nouveau trailer avec Dante, le héros de Devil May Cry

Shin Megami Tensei 3 : Nocturne HD Remaster, une réédition de Shin Megami Tensei : Lucifer's Call, s'offre un second trailer dans lequel Dante a droit à son quart d'heure de gloire. Contrairement à ce que craignaient les fans de la première heure, le héros de Devil May Cry sera bel et bien présent dans cette version revisitée, mais sous la forme d'un DLC. Plus concrètement, il faudra se procurer le pack Maniax (dont le prix a été fixé à 980 yens, soit 8€) pour incarner le fils de Sparda dès la sortie du jeu au Japon, le 29 octobre prochain.



Si Dante faisait office de guest dans Shin Megami Tensei : Lucifer's Call, c'est Raidou Kuzunoha (Summoner 2) qui occupera cette place dans le remaster. Voilà pourquoi les fans de Dante ont eu un léger frisson. Quoi qu'il en soit, le jeu permettra de choisir entre le doublage japonais et anglais, tout ça accompagné évidemment de sous-titres en français.



Enfin, en ce qui concerne l'Occident, il faudra patienter jusqu'au printemps 2021 pour voir le titre arriver sur PS4 et Nintendo Switch.