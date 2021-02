Samurai Warriors 5 : la date de sortie connue, un trailer d'annonce épique

Révélée lors du Nintendo Direct du 17 février 2021, Samurai Warriors 5 est déjà de retour pour nous donner quelques petites nouvelles. La première, c'est que sa sortie ne sera pas bien éloignée de celle du Japon, puisqu'il n'y aura qu'un petit mois d'écart entre les deux. Dans son pays natal, le jeu arrivera en effet le 24 juin prochain, tandis que chez nous et dans le reste du monde, ça sera le 27 juillet 2021. Le jeu est prévu sur PC, PS4 et Xbox One, mais une mise à jour gratuite sur les consoles de nouvelle génération est aussi d'actualité. Cela se traduira par des upgrades techniques qui n'ont pas encore été dévoilées. Comme d'habitude, c'est le duo Koei Tecmo et le studio Omega Force qui sont aux commandes et l'histoire de ce Samurai Warriors 5 se focalisera sur Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, deux guerriers qui se sont affrontés par le passé. Pour le moment, 27 combattants sont prévus dans le roster de lancement, mais on imagine que le jeu proposera d'autres protagonistes par la suite, lors d'updates et de DLC bien entendu. En attendant d'en savoir plus, voici un nouveau trailer.