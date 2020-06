Samurai Shodown NeoGeo Collection : une édition collector avec une NeoGeo Shockbox !

Dans la foulée de l'annonce de la compilation Samurai Shodown NeoGeo Collection, Pix'n Love a confirmé la commercialisation d'une édition collector qui risque de faire saliver les fans de l'ère NeoGeo, puisqu'elle comprend une shockbox Neo Geo on ne peut plus officielle et qui sera limitée à 1200 exemplaires sur PS4 et 1800 sur Nintendo Switch. Autant vous dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et que dès l'ouverture des pré-commandes, il faudra être au taquet. Car en plus de la shockbox NeoGeo, le collector accueillera d'autres éléments comme la présence d'un artbook de 104 pages au format A5 (mais à couverture souple), 7 lithographies et la B.O. sur deux disques. Pour l'heure, le prix de cette édition collector n'a pas été communiquée, mais Pix'n Love donne rendez-vous le mardi 2 juin à 17h pour l'ouverture des pré-commandes.

Pour rappel, Samurai Shodown NeoGeo Collection sortira en premier lieu sur PC, en exclusivité sur l'Epic Games Store, et du 11 au 18 juin. Il faudra attendre le 18 juin pour que la compilation soit accessible sur Steam, tandis que les versions PS4, Xbox One et Switch débarqueront le 28 juillet 2020. Bien sûr, il existera une version standard sur chaque plateforme, sachant que le prix a été annoncé à 39,99€. On vous rappelle que cette compilation a ceci de particulier qu'elle intègre le Samurai Shodown V Perfect, qui n'est autre que la version V Special avec tous les bugs corrigés et rééquilibrages effectués.



Contenu de ce Samurai Shodown NeoGeo Collection

- Samurai Shodown

- Samurai Shodown II

- Samurai Shodown III

- Samurai Shodown IV Amakusa's Revenge

- Samurai Shodown V

- Samurai Shodown V Special

- Samurai Shodown V Perfect