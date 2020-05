Samurai Shodown NeoGeo Collection : plusieurs dates de sortie à retenir, un trailer en prime

qui n'est jamais sorti. Il s'agit d'une version améliorée de l'opus précédent qui propose des rééquilibrages, corrige un certain nombre de bugs, affiche un nouvel écran-titre, et permet de découvrir une histoire inédite pour chaque personnage.Naturellement, le jeu en ligne sera de rigueur pour tous les titres présents dans la compilation, et on nous promet également plus de 2 000 illustrations revenant sur l'histoire de la série. Enfin, en plus des 200 thèmes musicaux, les puristes pourront également se délecter de making of et autres interviews afin de parfaire leur connaissance de la franchise. Maxime devrait apprécier.