Samurai Shodown NeoGeo Collection : la compil' sort aujourd'hui sur consoles, le trailer de lancement

Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III, Samurai Shodown IV : Amakusa’s Revenge, Samurai Shodown V, Samurai Shodown V Special et, surtout, Samurai Shodown V Perfect.



Si l'on insiste sur ce dernier, c'est tout simplement parce qu'il n'est jamais sorti. On précise donc qu'il s'agit d'une version améliorée de l'opus précédent avec des rééquilibrages, des bugs corrigés, un nouvel écran-titre et une histoire inédite pour chaque personnage. Et puisque Maxime insiste, n'oublions pas que le jeu en ligne est proposé pour tous les jeux de Samurai Shodown NeoGeo Collection, et que tout un tas d'archives (making of, interviews, illustrations entre autres) reviennent sur l'histoire de la franchise.





Disponible depuis le 11 juin dernier sur PC, Samurai Shodown NeoGeo Collection sort aujourd'hui sur Xbox One, PC et PS4. C'est la raison pour laquelle on vous propose de découvrir le trailer de lancement destiné aux consoles, en rappelant que cette compilation comprend