Saints Row The Third : un portage PS4 et Xbox One également en chantier ?

Arf, sacrés revendeurs. La dernière fois, ils nous avaient déjà teasé l'arrivée de Saints Row 4 sur Switch - depuis confirmée officiellement - et cette fois ci, les voilà s'attaquant au volet précédent, Saints Row The Third. Sorti en 2011 tout de même sur PC, PS3 et Xbox 360, cet aventure délirante s'était déjà vue portée sur la console nomade de Big N il y a près d'un an : figurez-vous qu'à en croire Gamefly, une version PS4 et Xbox One serait bel et bien en chantier. En tout cas, la plateforme digitale a créé une fiche "Saints Row The Third Remastered" qui met évidemment la puce à l'oreille et connaissant la politique de l'éditeur, on ne serait pas surpris si tel était le cas. Bien sûr, les pincettes restent de mise et l'on attendra patiemment une officialisation.