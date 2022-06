Rollerdrome : un jeu de skate et de shoot par les créateurs de OlliOlliWorld, 1er trailer

Dans la déferlante de gros titres et de AAA, Rollerdrome a réussi à se distinguer, sans doute parce qu'il mélange deux genres assez particuliers : le jeu de skate / roller avec du shoot où les headshots seront légion. C'est développé par Roll7, les créateurs de OlliOlliWorld, dont la première grosse extension débarque d'ailleurs ces prochaines heures. De la même manière qu'un jeu de skate, il est question de faire un maximum de figures acrobatiques, mais sans oublier de tirer sur ses adversaires, même dans les airs. Rollerdrome parvient aussi à tirer son épingle du jeu par son ambiance rétrofuturiste, avec en prime des musiques 70's composée par Electric Dragon, une musicienne spécialisée dans la musique Darksynth.Pour le contexte, sachez que le jeu se déroule en 2030, dans un monde où la population se divertit en suivant les excès et la violence d'un nouveau sport d'arène bestial : le Rollerdrome. Le jeu rappelle évidemment le film Rollerball, sauf qu'on y a intégré des armes à feu, des tricks et des défis à relever. On prendra les commande de Kara Hassan, une nouvelle venue dans ce sport bestial, qui va devoir démanteler les plans d'un géant de la high-tech. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est que ce Rollerdrome a déjà une date de sortie exacte : le 16 août 2022, sur PC, PS5 et PS4 et sera vendu au prix doux de 29,99€.