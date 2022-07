Rollerdrome : le jeu de roller-shooter s'offre 7 min de gameplay

Révélé début juin, Rollerdrome est un jeu qui va arriver très bientôt, puisque sa date de sortie est prévue pour le 16 août prochain sur PC, PS5 et PS4. Pas étonnant du coup de voir Roll7 nous parler de son jeu plus en détails, sauf que cette fois-ci, ils ont le coup de pouce de PlayStation qui a carrément prévu un article complet sur le PlayStation Blog et hébergé la nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube. Il faut dire que l'exclusivité console qui a été signée y est pour beaucoup, d'autant que le concept de ce titre sort un peu de l'ordinaire. On rappelle en effet que Rollerdrome mélange l'esprit jeu de skate et de roller, combiné à des affrontements à l'arme à feu. Le gameplay est d'ailleurs basé sur ce mariage improbable, puisque pour recharger son arme, il va falloir effectuer des figures acrobatiques. Cela va permettre aussi d'enchaîner les combos, multiplier ses points et déclencher quelques possibilités, comme ce mode Bullet Time où le temps est ralenti, offrant plus de temps pour éliminer un maximum d'ennemis. Evidemment, puisqu'il s'agit d'un jeu de shoot, il y a différentes armes que l'on peut utiliser pour faire de gros dégâts. Pistolet classique (qu'on peut doubler), fusil à pompe, lance-grenade et Z-11, une arme tirant des lasers bleus, il y en a pour tous les goûts.