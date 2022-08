Rollerdrome : le style graphique et la musique détaillés dans 2 vidéos making of

A quelques jours de la sortie de Rollerdrome, Private Division et le studio Roll7 nous proposent d'en savoir davantage autour de ce jeu de roller où les armes à feu ont tout à fait leur place. En dehors d'un concept atypique, le jeu s'est aussi distingué par sa direction artistique très marquée et c'est d'ailleurs l'un des sujets de ce making of qui parle de la création des personnages et de l'univers de Rollerdrome. Rachel Cox (conceptrice graphique de personnages) et Antoine Dekerle (concepteur graphique en chef) expliquent comment ils ont imaginé le look de Kara Hassan, le personnage principal, tandis qu'Antoine Dekerle révèle quels sont les comics qui l'ont inspiré dans la création de cet univers dystopique. Mais ce n'est pas tout, la partie musicale est également détaillée et c'est le compositeur Electric Dragon qui a été embauché pour donner une identité musicale, avec des sons et des textures 70's, avec un côté rétrofuturiste assez séduisant.



La sortie de Rollerdrome est attendue pour le 16 août prochain sur PX, PS5 et PS5, au prix de 29,99€.