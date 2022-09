Rocksmith+ : le jeu de rock d'Ubisoft est disponible, voici son trailer de lancement

Disponible depuis hier, le 6 septembre 2022, uniquement sur PC pour commencer (les versions consoles arrivent à l'automne), Rocksmith+ est la version évoluée du jeu d'apprentissage de guitare signée Ubisoft. L'éditeur français a en effet changé la formule en le transformant en service d'abonnement pour que les joueurs puissent apprendre l'instrument à travers une multitude de chansons. Selon le communiqué, c'est 5 000 morceaux qui sont mis à disposition, sachant que des nouveautés sont rajoutées chaque semaine. Un trailer de lancement a été partagé afin d'avoir un aperçu des possibilités et des outils, comme le fait que Rocksmith+ s'adaptera par exemple aux progrès des joueurs au fur et à mesure qu'ils joueront grâce à la fonction "Difficulté Adaptative" qui introduira de nouvelles notes et de nouveaux accords au fur et à mesure de leur progression. Les joueurs qui voudront s'entraîner à pratiquer un riff spécifique pourront sélectionner l’option "Répéteur de Riffs" pour le faire. De même, il est possible de télécharger l'application "Rocksmith+ Connect" qui transforme le téléphone en micro sur iOS et Android, et peut ainsi détester les notes en temps réel. Fort pratique.

Pour le prix, il faut compter 14,99€ pour un abonnement d’1 mois, 39,99€ pour un abonnement de 3 mois et 99,99€ pour un abonnement de 12 mois. Oui, c'est cher.