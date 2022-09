Rocksmith+ : la version PC arrive dans quelques jours, une vraie guitare à gagner

Il aura fallu prendre son mal en patience, mais c'est fait, la date de sortie de Rocksmith+ a enfin été révélée par Ubisoft. Le jeu d'apprentissage de guitare débarquera en premier lieu sur PC, avec une date fixée au 6 septembre, soit la semaine prochaine. Sur consoles, il faudra attendre l'automne prochain pour voir le titre être disponible sur consoles. Développé par une équipe de musiciens, de professeurs de musique et de développeurs d'Ubisoft San Francisco en collaboration avec Ubisoft Osaka, Ubisoft Pune et Ubisoft Bucarest, Rocksmith+ ne sera qu'accessible par le biais d'un service d'abonnement qui donne accès à une bibliothèque de plus de 5 000 chansons. Si les 5 000 morceaux seront disponibles moyennant un abonnement mensuel, il est indiqué que plusieurs chansons seront ajoutés chaque semaine incluant des musiques de The Clash, Juan Gabriel, Alicia Keys, Santana et bien d’autres. A ce propos, il est de bon ton de rappeler que le répertoire de Rocksmith+ sera composé de différents genres musicaux allant du rock au metal, de la pop à la musique latine, ou bien encore du hip-hop à l'indie.

Rocksmith+ sera vendu au prix de 14,99€ pour un abonnement d’1 mois, de 39,99€ pour un abonnement de 3 mois et de 99,99€ pour un abonnement de 12 mois.