RIDE 4 : un 1er trailer de gameplay, une édition spéciale sur Xbox One et PS4

Les reproductions ont été faites grâce aux scans CAO et 3D originaux des modèles réels pour donner vie à des motos authentiques et réalistes et ce pour les modèles emblématiques mais aussi sur les modèles plus rares."Par ailleurs, on apprend l'existence d'une édition spéciale sur Xbox One et PS4. Elle contiendra un Steelbook dédié à la Yamaha R1 2020, ainsi qu'un Season Pass donnant accès à 65 nouvelles motos, à 2 nouveaux circuits et à 150 nouveaux événements. On rappelle que RIDE 4 est attendu pour le 8 octobre prochain sur Xbox One et PS4 donc, mais aussi sur PC.