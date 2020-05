RIDE 4 : un trailer avec une Yamaha R1, la date de sortie annoncée aussi

Milestone s'est enfin décidé à communiquer la date de sortie de RIDE 4 qui arrivera donc le 8 octobre prochain sur PC, Xbox One et PC. Généreux, le studio italien a même glissé un trailer mettant en scène la Yamaha R1. Annoncé en décembre dernier , ce nouvel épisode s'appuiera encore une fois sur l'Unreal Engine d'Epic Games pour des conditions météo dynamiques, une lumière variable, et une meilleure gestion des pneus et du carburant. Par ailleurs, le studio transalpin fait savoir que toutes les motos ont été scannées pour un réalisme maximal.On retrouvera également l'IA ANNA (Artificial Neural network Agent) qui s'occupera de gérer nos concurrents en mode solo, ainsi que le traditionnel mode multi. Notons que Milestone a signé un partenariat avec Yamaha et Bridgestone, ce qui veut dire que l'on n'aura probablement plus le choix de monter des pneus Pirelli Diablo sur notre moto.