RIDE 4 : Milestone annonce une série de vidéos consacrées aux coulisses du jeu

La communication autour de RIDE 4 va s'intensifier ces prochaines semaines, comme le fait comprendre Milestone à l'aide d'un teaser. En effet, le studio italien compte diffuser une série de vidéos consacrées aux coulisses du jeu. Plus concrètement, les développeurs promettent de tout nous dire sur la manière dont les motos ont été conçues, sur la création des circuits, ainsi que sur les sessions de motion capture - notamment pour les arrêts aux stands.On rappelle qu'en termes de contenu, RIDE 4 disposera du nouveau mode "Endurance" qui demandera une maîtrise parfaite du carburant et des pneus, sans oublier le multijoueur et ses serveurs dédiés. Côté bécanes, on nous assure quelque 176 machines, tandis que le cycle jour/nuit sera disponible sur l'ensemble des tracés, à savoir une trentaine.La sortie du jeu est programmée pour le 8 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et PC.