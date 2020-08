Ride 4 : 2 minutes de pur gameplay sur le circuit de Suzuka au Japon

Le studio transalpin Milestone refait parler de lui cet été avec une nouvelle vidéo de pur gameplay de Ride 4. On y découvre le circuit de Suzuka au Japon au guidon d'une KTM RC8 1190. Si le rendu visuel ne semble pas encore au top, la belle autrichienne nous gratifie toutefois d'un son de V-Twin bien caractéristique (même si ce dernier manque un peu de relief). On peut d'ailleurs apercevoir diverses montures dont une très rare MV Agusta F4 RR. Reste que toutes ces meules sont d'origine, avec plaques et clignotants, ce qui ne nous permet pas d'avoir un aperçu des possibilités de personnalisation offertes par le jeu. Rappelons que Ride 4 sortira le 8 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.