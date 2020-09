RIDE 4 : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, on a même la date de sortie

, permettant aux joueurs de ressentir les vibrations de leurs motos comme s’ils les conduisaient sur la route", affirme le studio.



Avant d'ajouter : "Les leviers auront leurs propres résistances afin de transmettre les mêmes sensations que sur de véritables motos. Grâce au nouveau

, les temps de chargement seront largement réduits, ce qui signifie moins de temps d’attente avant une course, mais aussi un gameplay plus fluide pendant les courses. Cela sera possible grâce au chargement plus rapide des textures, permettant ainsi de mieux plonger les joueurs dans leur environnement lorsqu’ils roulent à 300 km/h."



Puisque l'on parle de la console de Sony Interactive Entertainment, n'oublions pas de souligner que les possesseurs de RIDE 4 sur PS4 pourront se procurer la mouture PS4 gratuitement jusqu'au 30 avril 2021. Sur Xbox One, le fameux Smart Delivery de Microsoft permettra de télécharger sans frais la version Xbox Series X sans aucune contrainte de délai.





Attendu pour le 8 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC, RIDE 4 sortira le 21 janvier 2020 sur PS5 et Xbox Series X. C'est en effet ce que Milestone annonce dans un communiqué officiel, en donnant quelques précisions sur cette version next-gen. Par exemple, il est stipulé que le jeu tournera en 4K 60fps. "Sur PS5, les fans de RIDE 4 auront la possibilité d’essayer la capacité de réponse haptique avancée de la PS5 DualSenseSSD