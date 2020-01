Resident Evil Resistance : le mode multi de Resident Evil 3 ne suivra pas la timeline de la licence

Peter Fabiano, le producteur de Resident Evil 3. Ce dernier en a profité pour glisser quelques précisions sur Resident Evil : Resistance qui n'est autre que le mode multi du jeu. Ainsi, on apprend que même s'il existera "des connexions" avec l'univers de la licence, il ne faut surtout pas s'attendre à un scénario s'inscrivant dans la timeline de la franchise. "Rappelez-vous que le sous-titre japonais de Resident Evil 3 était 'Last Escape', a-t-il souligné pour expliquer pourquoi les deux jeux seront toutefois commercialisés ensemble et non séparément. Les deux jeux mettent en scène des personnages qui essaient de fuir quelque part ou quelque chose. Du coup, ça fait sens. Et puis, nous voulions relever le défi de développer un mode en ligne se déroulant dans Resident Evil."On rappelle que Resistance Evil : Resistance reposera sur un gameplay asymétrique. Quatre joueurs devront tout faire pour survivre dans un milieu hostile, tandis qu'un autre (dans la peau du Mastermind) aura pour objectif de les éliminer en plaçant des pièges mortels et en contrôlant des créatures assoiffées de sang. Pour mémoire, tout ça sortira le 3 avril prochain sur Xbox One, PS4 et PC.