Reebok : des chaussures Just Dance pleines de couleurs, voici les 4 modèles

Voici le détail de ces 4 modèles de chaussures Reebok :

Si le jeu vidéo inspire beaucoup le cinéma ces dernières années, il fait aussi bon ménage avec la sape. Depuis un moment également, grandes marques de vêtements et éditeurs de jeux vidéo établissent des partenariats pour des collaborations ponctuelles. Celio avec Pokémon, Uniqlo avec Metal Gear Solid ou Super Mario Bros, on ne compte plus les associations officielles qui font plaisir. Aujourd'hui, c'est Ubisoft qui nous annonce l'arrivée de chaussures de la marque Reebok aux couleurs de Just Dance, son jeu qui fait danser les foules. Il s'agit d'une collection limitée dans le temps bien évidemment, et qui s'inspire de "My Way", la chanson exclusive de Reebok disponible dans Just Dance 2022. Une chanson où l'on peut voir 4 coachs habillés de la tête aux pieds avec des fringues de la marque Reebok. Du coup, c'est 4 modèles de chaussures pour adultes (et un pour enfants) qui ont été réalisés, sachant que l'état d'esprit de ce style est fitness et casual lifestyle. Sans surprise, on retrouve beaucoup de couleurs sur ces godasses, histoire de bien coller à l'ADN de Just Dance qui n'hésite jamais à mélanger les couleurs, même les plus fluos.

La Question Low : Inspirée de l'ambiance colorée du jeu et de ses coachs, la Question Low x Just Dance est noire avec des œillets multicolores. Les logos des deux marques sont brodés en blanc sur ses flancs.









La Nano X1 Adventure : Modèle fitness iconique, la Nano X1 Adventure x Just Dance est noire et possède des imprimés et des lacets réfléchissants : un essentiel à porter de jour qui révèle toute son originalité dans l’obscurité.









La Club C Revenge et la Club C Junior : À la fois simple et polyvalente, la Club C x Just Dance, modèle iconique de la marque, a été conçue pour les adultes et pour les enfants avec un modèle Revenge et un Junior. De couleur blanche, l’énergie du jeu est révélée par ses semelles extérieures phosphorescentes dans le noir, par ses œillets colorés et un logo multicolore de Just Dance brodé sur le côté.











La Freestyle Hi : Autre modèle lifestyle, la Freestyle Hi x Just Dance est blanche, elle possède des œillets colorés et un logo multicolore de Just Dance brodé sur le côté. Elle est également fabriquée en cuir métallique réfléchissant pour rappeler l'ambiance simple mais excentrique du jeu.











A noter que cette collection Reebok x Just Dance est disponible en exclusivité sur le site web de Reebok dès maintenant.