Just Dance 2022 : voici la liste de toutes les musiques, il y a du Bella Poarch et du Lena Situations

2022 n'échappera pas à la fièvre Just Dance puisque Ubisoft vient de nous annoncer la disponibilité de son jeu de danse sur l'ensemble des supports sur lesquels il est prévu. Switch, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Stadia, personne ne sera lésé, d'autant que cette année, on va retrouver pas mal de morceaux inédits. Pour commencer, on observe l'arrivée de Bella Poarch, la célèbre Tiktokeuse qui s'est rendue célèbre à l'été 2020 et qui a démarré une carrière de chanteuse il y a peu, faisant un véritable carton planétaire avec un nombre de vues sur YouTube qui écrase littéralement la concurrence. Elle débarque donc dans Just Dance 2022 avec sa chanson "Build a Bitch" et fait partie des 40 morceaux de la tracklist cette année. On n'oublie pas qu'en achetant le jeu, les utilisateurs peuvent accéder au 700 titres du catalogue en ligne, moyennant un abonnement à Just Dance Unlimited. Parmi les nouveautés, le jeu comprend un mode World Dance Floor amélioré et voit le retour des modes de jeu classiques de Just Dance tels que le mode Kids, le mode Sweat et le mode Co-op.Côté mise en scène, on sent un véritable effort cette année, avec des plans qui jouent sur le dynamisme, tandis que certains morceaux optent pour un rendu CGI ou Stop Motion. C'est original, tout comme la collaboration avec Lena Mahfouf, connue aussi sous le nom de Lena Situations, célèbre YouTubeuse et qui succède à d'autres personnalités du web qui ont déjà eu leur chanson dans le jeu. On pense à Andy raconte, Natoo ou bien encore Carlito & McFly. Pour fini, voici la tracklist complète de Just Dance 2022 :

« À la folie » de Julien Granel & Lena Situations

« Baianá » de Bakermat

« Believer » de Imagine Dragons

« Black Mamba » de aespa

« BOOMBAYAH » des BLACKPINK

« Boss Witch » de Skarlett Klaw

« Build a Bitch» de Bella Poarch

« Buttons » de The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg

« Chacarron » de El Chombo

« Chandelier » de Sia

« China » de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin

« Don’t Go Yet » de Camila Cabello

« Flash Pose » de Pabllo Vittar Ft. Charli XCX

« Freed From Desire » de GALA

« Funk » de Meghan Trainor

« GIRL LIKE ME » des Black Eyed Peas X Shakira

« good 4 u » d’Olivia Rodrigo

« Happier Than Ever » de Billie Eilish

« Human » de Sevdaliza

« I’m Outta Love » d’Anastacia

« Jerusalema » de Master KG Ft. Nomcebo Zikode

« Jopping » de SuperM

« Judas » de Lady Gaga

« Last Friday Night (T.G.I.F.) » de Katy Perry

« Level Up » de Ciara

« Levitating » de Dua Lipa

« Love Story (Taylor’s Version) » de Taylor Swift

« Mood » de 24kGoldn Ft. iann dior

« Mr. Blue Sky » de The Sunlight Shakers

« My Way » de Domino Saints – disponible à partir du 9 novembre

« Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version) » de Todrick Hall

« POP/STARS » de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns

« Poster Girl » de Zara Larsson

« Rock Your Body » de Justin Timberlake

« Run the World (Girls) » de Beyoncé

« Save Your Tears (Remix) » de The Weeknd & Ariana Grande

« Smalltown Boy » de Bronski Beat

« Stop Drop Roll » de Ayo & Teo

« Sua Cara » de Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar

« Think About Things » de Daði Freyr

« You Can Dance » de Chilly Gonzales

« You Make Me Feel (Mighty Real) » de Sylvester