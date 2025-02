Rainbow Six Siege X : Ubisoft va faire évoluer la formule de son FPS gagnant, premiers détails...

FaZe Clan

Après 10 ans d'activité, Rainbow Six Siege va enfin évoluer. Une annonce que qu'Ubisoft a faite ce week-end pendant le Six Invitation à Boston (Etats-Unis) et qui a permis de décorer l'équipe brésilienne. L'éditeur français tient cependant à rassurer les joueurs : il ne s'agit pas d'une suite, mais d'une formule pour présenter les nouveautés, ce qui signifie que les fidèles ne perdront pas leur expérience et encore moins tous les cosmétiques qu'ils ont achetées ces 10 dernières années.

"L'équipe R6 a travaillé sans relâche pour donner vie à la plus grande transformation de l'histoire du jeu et son objectif est de renforcer la position de Rainbow Six Siege au sommet des jeux de tir tactiques à la première personne en introduisant de nouvelles façons de jouer, un gameplay tactique approfondi, une sensation de jeu raffinée et des améliorations majeures tout autour. Pour célébrer cette nouvelle ère de Siege, nous organisons un événement exclusif auquel vous êtes invité à assister : le Rainbow Six Siege X Showcase."



C'est donc le 13 mars prochain qu'Ubisoft fera une présentation en grandes pompes, le tout diffusé en direct depuis Atlanta. Vous pouvez compter sur nous pour vous donner des informations le jour venu.