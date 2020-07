Qui Veut Gagner des Millions : le célèbre quizz revient sur PC, PS4, Xbox One et Switch !

Qui veut gagner des millions 💸?



La célèbre émission est de retour en jeu vidéo le 29 Octobre en Europe et le 17 Novembre aux USA sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.



Tentez de répondre aux 15 questions de culture générale et affrontez vos amis en multijoueur. pic.twitter.com/E8LFEbfXh4 — Microids (@Microids_off) 28 juillet 2020

On ne présente plus "Qui Veut Gagner des Millions ?", l'illustre émission de télévision apparue sur nos écrans dès l'année 2000 et incarnée par Jean-Pierre Foucault : vingt ans plus tard, la franchise s'est modernisée avec le remplacement de Camille Combal à la présentation et cherche visiblement à poursuivre son adaptation avec un tout nouveau jeu vidéo, fraîchement annoncé par Microïds qui s'occupera de son édition.Les quinze questions de culture générale à la difficulté croissante se proposeront ainsi en solo comme en multijoueur sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 29 octobre dans nos contrées : également populaire aux États-Unis sous le nom de "Who Whants to Be a Millionaire?" (c'est d'ailleurs là que le spectacle est né), une sortie est prévue en Amérique du Nord le 17 novembre. Pour le moment, aucun prix n'est annoncé mais nul doute que l'entreprise française devrait donner de nouveaux détails prochainement.