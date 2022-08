Quantum Knights : 1er trailer en 4K du Gears of War sud-coréen open world

SpaceDive Games Corporation, le studio en charge du développement. L'histoire se déroule dans un monde médiéval-fantastique, baptisé Brisca, où les armes à feu et la magie co-existent, ce qui offre des capacités surhumaines à nos soldats prêt à défourailler des monstres venus des entrailles de la Terre. Contrairement au Gears of War de Microsoft, ce Quantum Knights se veut ultra véloce dans ses déplacements, avec une capacité de tir quasi illimitée et des mouvements aériens ultra dynamiques. Chaque personnage disposera de ses propres compétences, ce qui permettra de mieux se distinguer en ligne. En attendant d'en savoir un peu plus, place au trailer de gameplay, avec screenshots et artworks en sus.La sortie de Quantum Knights est attendue pour 2023 sur PC.