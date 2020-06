Quantum Error : un nouveau trailer cette semaine, ce sera pendant le Future Games Show

Quantum Error. Peut-être que les choses changeront après le Future Games Show, puisque les créateurs de Kings of Lorn : The Fall of Ebris font savoir par le biais de Twitter qu'un nouveau trailer sera diffusé durant l'événément (prévu le 6 juin à 23h30). Lors des quelques interviews qu'a bien voulu accorder Teamkill Media jusqu'à présent, Dakoda Jones et Micah Jones ont indiqué que Quantum Error s'inspirera de DOOM 3 et de Dead Space.



" Le gameplay ressemblera à celui de DOOM 3 ou de Dead Space (mais en vue subjective) , selon eux. Le rythme sera lent avec tout un tas de mécaniques basées sur les compétences de pompier du héros. Nous avons l'intention d'inclure des énigmes. Par exemple, vous serez amené à utiliser une barre Halligan afin d'accéder à certains endroits. Il y a aussi le cas des pièces confinées qui risquent d'exploser si la porte est ouverte, ou encore les séquences où vous devrez gérer votre oxygène. "







Attendu sur PS5 et PS4, le jeu cible le 4K 60fps sur la prochaine console de Sony Interactive Entertainment, ainsi que le ray tracing en temps réel. Concernant ce dernier point, Teamkill Media en a même fait la promesse. Enfin, aucune date de sortie n'a été évoquée pour le moment, et un portage sur Xbox Series X n'a pas totalement été écarté même si la priorité reste les consoles PlayStation.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que Teamkill Media se montre particulièrement discret sur