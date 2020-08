Puyo Puyo Tetris 2 : le cross-over se dévoile dans une vidéo délirante, préparez vos méninges

stratégies inédites grâce aux cartes d’objets spéciaux dans le mode Combat de Talents : ce dernier, tout beau tout neuf, permettra d'avoir des capacités de personnages dynamiques en s'équipant de cartes objets aux propriétés bien distinctes.



On pourra aussi compter sur une ribambelle d'autres règles, allant du Versus au Fusion en passant par le mode Swap, Party et Big Bang. Évidemment, un multijoueur sera également de la partie avec plusieurs modes améliorés : du Free Play jusqu’à quatre joueurs, des classements en ligne "et bien plus encore".



Bref, il y a de quoi faire, d'autant plus que des DLC encore non annoncés sont également prévus : rendez-vous le 8 décembre 2020 pour profiter du jeu. Et au fait, hop, la petite vidéo, rien que pour vos yeux, juste ci-dessous.





Pour la seconde fois, les deux franchises de puzzle iconiques se réuniront pour former Puyo Puyo Tetris 2 : ce cross-over malin et totalement déjanté vient tout juste de s'annoncer par un premier trailer délirant, confirmant le jeu sur PC, Switch, PS4, Xbox One et même Xbox Series X et PS5 avec une mise à niveau gratuite. Comme ça, il y en aura pour tout le monde.On pourra ainsi remuer notre matière grise dans un mode Aventure aux personnages divers et variés ou user de