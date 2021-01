Puyo Puyo Tetris 2 : Sonic en guest-star avec un nouveau mode Boss Raid

Sorti il y a tout juste un mois sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Puyo Puyo Tetris 2 continue d'enrichir doucement son contenu. Aujourd'hui, c'est une collaboration un peu spéciale que SEGA nous annonce l'arrivée de Sonic comme guest-star dans le jeu. Mais le hérisson bleu et mascotte de la firme ne sera pas seul, étant donné qu'il sera accompagné de Lidelle, Ms. Accord et Ocean Prince, chacun disposant de compétences spécifiques à utiliser dans le mode combat de talents. Histoire que leur venue ne soit pas juste cosmétique et futile, SEGA nous apprend aussi qu'un nouveau mode en ligne, intitulé Boss Raid, sera aussi de la partie. Il sera question de se battre au côté de ses amis pour lutter contre un ennemi commun dans un mode coopératif qu'on nous promet "très amusant".Parmi les bonus supplémentaires de cette collaboration, on apprend aussi que 4 nouvelles pistes musicales BGM, incluant notamment le thème de Sonic, sera disponibles, qu'on retrouvera aussi pas moins de 20 nouveaux avatars, dont des personnages emblématiques de Puyo Puyo qu'on pourra utiliser pour personnaliser votre profil. Vous savez tout, donc place au trailer !