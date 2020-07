Psychonauts 2 : le jeu confirmé sur Xbox Series X dans un trailer délirant avec... Jack Black

Annoncé en 2015, Psychonauts 2 prend son temps mais semble décidément bien faire les choses. C'est dans le cadre du Xbox Games Showcase que le jeu de Double Fine s'est de nouveau exhibé, officialisant au passage son arrivée sur Xbox Series X : et pour ce faire, quoi de mieux qu'un nouveau trailer particulièrement psychédélique avec ce bon vieux Jack Black ?L'acteur, chanteur et musicien participera effectivement à la bande-son de ce jeu d'aventure délirant dont le premier opus, sorti en 2005, aura marqué par son univers loufoque et unique. Pour ce second volet, le studio semble vouloir reprendre les mêmes éléments phares : rendez-vous en 2020, on ne sait pas trop quand, sur Xbox Series X donc mais aussi sur PC, Xbox One et PS4. Quant à la PS5, c'est le grand mystère.