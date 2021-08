Test Psychonauts 2 : la presse unanime, un jeu loufoque et intelligent, voici toutes les notes

Psychonauts 2 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et PS4, la presse spécialisée est enfin autorisée à publier son verdict sur le dernier-né des studios Double Fine Productions. Né forcément de l'esprit fertile de Tim Schafer, ce jeu en développement depuis 2015 aura pris son temps pour sortir, avec des retards cumulés ces deux dernières années en raison sans doute des événements liés au coronavirus. Mais l'attente ne fut en aucun cas vaine, puisque de l'avis des spécialistes, Psychonauts 2 est une belle réussite et une suite dans la lignée du premier opus. On dit de lui qu'il est loufoque, intelligent et surtout différent de ce qui se fait habituellement dans le genre. C'est cette différence qui lui permet de se distinguer, mais aussi de combler quelques lacunes comme cette maniabilité que certains qualifient de "sèche", tandis que pour le côté plateforme, il n'y a pas de fulgurance, qu'on reste même dans le classique. Mais le titre de Double Fine Productions a d'autres qualités qu'on vous invite à découvrir une fois la manette en mains. En attendant de lire votre avis dans la section commentaires du site, sachez que le jeu a récolté la superbe note moyenne de 89% sur Metacritic dans sa version PC