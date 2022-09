Project Zero Mask of the Lunar Eclipse : l'épisode Wii va être remasterisé pour l'Occident

Project Zero fera son retour en 2023, c'est officiel. C'est tout d'abord Nintendo qui a annoncé la bonne nouvelle lors de son Nintendo Direct du 13 septembre 2022, présentant les images de Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire, remaster du jeu du même nom sorti en 2011 sur Wii. Dans la foulée, c'est Koei Tecmo qui a relayé la nouvelle, précisant que son jeu sortira aussi sur les autres supports du marché : PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Comme le jeu original avait été commercialisé uniquement au Japon, c'est tout l'Occident qui va découvrir cet épisode qui se déroule après une sombre histoire de disparition de 5 jeunes filles lors d’un festival sur l’île de Rōgetsu, une île du sud du Japon. Si elles ont été retrouvées, elles ont toutes perdu la mémoire et le seul souvenir qu'elles aient désormais en tête, c'est la mélodie d'une femme masquée dansant au clair de lune. De quoi être inquiété, surtout que 3 des jeunes filles qui avaient disparu ont décidé de se rendre sur les lieux de leur disparition après que les deux autres soient mortes. Débute alors une aventure qui va les mener vers un passé où les spectres et les jump scares vont nous faire sursauter. Il n'y a pas de date de sortie exacte pour ce Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire, mais on sait qu'il arrivera dans le courant de l'année 2023.