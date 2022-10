Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire : une date de sortie et un nouveau trailer bien angoissant

Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire sortira donc le 9 mars 2023. C'est en effet ce que Koei Tecmo annonce par le biais d'un communiqué officiel, en rappelant que seul le Japon aura droit à une version physique du jeu sur Nintendo Switch et PS4. Pour mémoire, il s'agit d'un remaster du jeu sorti sur Wii en 2008 avec donc les mêmes améliorations graphiques auxquelles Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (développé à l'origine sur Wii U) a eu droit en 2021.







Une Édition Numérique Deluxe est prévue. Cette dernière contiendra :



Le jeu

Le pack de tenues de soirée de l'île de Rogetsu (un maillot de bain pour Ruka/Misaki/Choshiro, une robe chinoise pour Ruka/Misaki, un pyjama pour Ruka/Misaki, six accessoires)

Un artbook numérique

La B.O. du jeu





















A noter que ceux qui achèteront le jeu avant le 22 mars 2023 se verront remettre le pack "Tenue de Marie Rose" en provenance de Dead or Alive. Mieux, ce qui précommanderont Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire avant le 8 mars 2023 auront droit aux contenus suivants :

Tenue exclusive pour Ruka « Masque de renard » (blanc et rouge)

Tenue exclusive pour Misaki « Masque de renard » (noir et rouge)

Tenue exclusive pour Choshiro « Masque de renard » (noir et bleu)

Tenue exclusive pour Ruka / Misaki / Choshiro « Casque Torche Spirituelle »