Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire : un nouveau trailer qui essaie de faire peur

Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire, remaster de l'épisode sorti sur Wii en 2008, et qui va permettre de populariser l'histoire de Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, trois jeunes filles en quête de vérité sur des événements lugubres survenus 10 ans plus tôt. Pour ce faire, elles vont devoir replonger dans de terribles souvenirs, parfois interdits, d'autres traumatisants, tout en parcourant l’île hantée de Rogetsu. Comme d'habitude, pour se défendre, elles n'auront que leur courage et la Camera Obscura, qui permet de repousser et capturer les spectres d’un simple cliché. Mais petite nouveauté, au cours de leur enquête, il sera possible de fairer appel à la Torche Spirituelle, un dispositif inédit qui permet d'utiliser la lumière de la lune renfermée dans une pierre spirituelle pour dompter les esprits. KOEI TECMO annonce autrement l'ouverture d

Le compte-à-rebours est lancé poures précommandes, tout en rappelant que le jeu sera disponible le 9 mars 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.