Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire : le trailer final et sa chanson hors-propos

Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire, le fameux remaster de l'épisode sorti sur Wii en 2008, l'un des épisodes les plus réclamés par les fans, paraît-il. Si le jeu promet d'être angoissant, voire même lugubre, la chanson choisie pour accompagner le trailer de lancement est complètement hors-propos. Pour le côté terrifiant, on repassera, tout comme le choix du montage et des images sélectionnées pour cette bande annonce finalement très très courte. Non, on va pas se mentir, c'est assez raté comme trailer de lancement. Au moins, on peut vous rappeler que Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire est disponible dès maintenant sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.











C'est aujourd'hui que sort