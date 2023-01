Project Zero Le Masque de l’Eclipse Lunaire : quasi 8 min de gameplay pour nous faire angoisser

Project Zero : Le Masque de l’Eclipse Lunaire est attendue pour le 9 mars prochain sur PC,

En attendant que Christophe Gans s'attèle à l'adaptation cinéma de Project Zero / Fatal Frame, KOEI TECMO nous rappelle qu'en mars prochain, un nouvel épisode de la série fera son grand retour PC et consoles. Les développeurs ont tenu à nous donner des nouvelles avec une grosse vidéo de gameplay de près de 8 minutes dans laquelle Yukuta Fukaya (le producteur) et Makoto Shibata (le game director) nous expliquent l'histoire, le contexte et les rouages de ce jeu d'horreur remis au goût du jour. En effet, on rappelle qu'il s'agit d'un remaster de l'épisode sorti sur Wii en 2008 et qui profite d'un joli ravalement de façade. Textures en haute définition, modèles 3D plus travaillés, le jeu s'affiche sous un nouveau jour. Cette nouvelle vidéo nous permet d'apprécier le travail effectué sur le pavillon Rogetsu, un lieu où il ne fait pas bon s'aventurer seul. Makoto Shibata explique s'être inspiré des vieilles maisons traditionnelles japonaises pour en faire sa représentation. On se situe entre le ryokan et le onsen en termes d'inspiration.Nos deux développeurs expliquent également l'importance des sons, afin d'instaurer cette atmosphères oppressante, où le moindre spectre est capable de surgir de nulle part, en reprenant le principe du jump scare. Il est aussi expliqué que pour interagir avec les éléments du décor, il suffira désormais de tendre la main, ce qui lui permettra d'attraper toutes sortes de choses dans les décors. Les développeurs nous expliquent aussi que dans un jeu d'horreur, le joueur fait des choses qu'il n'est pas censé réaliser habituellement. C'est donc dans ces moments-là qu'il faut parvenir à le surprendre. Quant au gameplay général, il n'a pas trop évolué depuis 2008, et c'est toujours à l'aide d'un appareil photo (la fameuse Camera Obscura) qu'on peut contrer ses êtres maléfiques. Et si vous trouvez que Ruka Minazuki se déplace trop lentement, sachez que c'est volontaire et un choix de game design de la part des deux têtes pensantes du projet.La sortie dePS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.