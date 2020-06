Project Warlock : le Doom-like old school et tout en pixels débarque sur consoles, un trailer brutal et déjanté

Buckshot Software semble enfin décidé à se proposer sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il faut dire que ce FPS volontairement old-school a de quoi attiser la curiosité : il s'agit d'un DOOM-like sacrément complet aux légers aspects RPG dans lequel on incarne... un chasseur de démons. La ressemblance avec l'illustre saga d'id Software est frappante et à vrai dire, il ne nous en fallait pas plus pour nous mettre l'eau à la bouche.



En attendant notre test actuellement en cours de réalisation, nous vous proposons de jeter un œil au trailer de lancement en live action tout fraîchement communiqué qui, malgré son style bien déjanté, intègre tout de même quelques séquences de gameplay révélatrices. Ça va tâcher.





Project Warlock n'est pas totalement nouveau, non : il est déjà sorti sur PC il y a deux ans et après avoir récolté moult critiques positives, le soft de