Project Mara : voici le nouveau jeu de Ninja Theory, "une représentation de la terreur mentale"

Depuis son rachat par Microsoft, le studio Ninja Theory dispose de bien plus de ressources pour s'atteler à la création de projets divers et variées : la preuve rien qu'avec Bleeding Edge et Hellblade II, jeux actuellement en développement dans les couloirs de la firme britannique. Mais comme on dit, jamais deux sans trois et voici Project Mara, un nouveau soft en conception tout fraîchement annoncé par Tameem Antoniades, co-créateur de Ninja Theory.Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'un titre expérimental : c'est d'ailleurs le terme officiellement employé par l'anglais, qui parle ici d'une "représentation crédible et fondée de la terreur mentale". Avec un seul personnage et un seul lieu, Project Mara s'annonce comme une expérience ultra-atmosphérique, fruit du travail effectué sur la schizophrénie remarquée du premier Hellblade et d'un tas de recherches, d'interviews et d'expériences en la matière.Ninja Theory s'avère même très ambitieux sur Project Mara qui pourrait s'imposer comme un "nouveau médium pour raconter des histoires" : en attendant une véritable démonstration, un premier teaser oppressant nous est communiqué dans ce premier journal de développeurs.Pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée et l'on ne sait même pas quelle plateforme est visée : en tout cas, nous sommes ravis de voir la créativité des développeurs s'étendre sur de tels projets, autorisés et financés par Microsoft lui-même.