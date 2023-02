Professeur Layton and the New World of Steam : un nouvel épisode en 3D, voici le 1er trailer

L'une des belles surprises du Nintendo Direct du 8 février 2023 fut incontestablement l'annonce d'un nouveau jeu Professeur Layton qui a faire son grand retour sur Nintendo Switch. Toujours développé par le studio Level-5, il s'agira surtout du premier épisode développé spécialement sur Nintendo Switch et qui proposera des graphismes cette fois-ci en 3D. Pour l'heure, on ne sait pas grand-chose du jeu et le trailer diffusé lors du Nintendo Direct est malheureusement trop court pour essayer d'analyser ou anticiper quoi que ce soit. Tout juste sait-on qu'on va se retrouver dans un épisode qui fera la part belle à la vapeur, et proposera une DA très steampunk aussi. On sait aussi que c'est le grand retour de Layton et de Luke en tant que duo de protagonistes, après avoir tenté de relancer la série avbec le personnage de Katrielle. L'idée pour Level-5 est est donc de relancer la franchise, dont les ventes se sont effondrées au fil des épisodes. Depuis la création de la saga il y a 14 ans, il s'est écoulé 17 millions d'exemplaires dans le monde. Pas de date de sortie pour le moment.