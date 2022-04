POSTAL 4 No Regerts : un trailer de lancement, c'est gore, vulgaire et le Rocket Cat est bien là

Disponible dans sa version finalisée depuis 24 heures, POSTAL 4 No Regerts se fend, comme tous les jeux qui sortent dans le commerce, d'un trailer de lancement de circonstance. Pendant un peu moins de 2 minutes, c'est un déferlement de situations grotesques, vulgaires et gores, qui représentent ce que peut être un jeu Portal, sur fond de métal bruyant en guise de musique. Découper les gens avec une tronçonneuse, renverser des civils avec un caddie de golf, balancer des caisses de pigeons malades, faire des fucks devant l'assemblée, uriner sur ses ennemis ou bien encore faire usage de son bazooka qui tira des rockets cats, voici quelques uns des exemples qu'on pourra faire dans le jeu. Dit comme ça, Postal 4 semble conserver son état d'esprit déjanté et sans limite, sauf que techniquement, le jeu a 15 ans de retard, tout comme le gameplay archi limité, qui manque de souplesse et qui lui aussi est resté bloqué dans les années 2005. Autant vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir, comme on vous l'a expliqué dans notre test complet.