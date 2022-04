Test POSTAL 4 : le metascore est catastrophique, voici toutes les notes dans le monde

POSTAL 4 : No Regerts après quasiment 3 ans d'Early Access, mais malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Non pas qu'on imaginait que le titre de Running with Scissors allait être un chef d'oeuvre, mais qui puisse retrouver quelques sensations sympathiques des premiers épisodes avec un minimum d'ambition. Avec un note moyenne de 32% sur Metacritic, le jeu est clairement une catastrophe et c'est aussi bien dans sa technique complètement obsolète que dans son humour pipi-caca même pas drôle que le jeu est pointé du doigt. A cela s'ajoute un gameplay qui n'a pas évolué depuis ses débuts, des bugs à foison, des quêtes ennuyantes au possible et on se rend compte que les développeurs n'ont ni les moyens ni le talent pour espérer attirer l'attention des joueurs. Voici l'ensemble des notes obtenues un peu partout dans le monde :





Hardcore Gamer : 6/10

IGN Italie : 4.5/10

Eurogamer Italie : 4/10

COGconnected : 4/10

Shacknews : 4/10

Multiplayer.it : 4/10

Gamepressure : 2/10

IGN : 2/10

Gamespot : 1/10











