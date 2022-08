Police Simulator : un jeu pour incarner un agent de la paix avant tout, voici du gameplay et le steelbook

Police Simulator : Patrol Officers, un jeu qui va permettre d'enfiler le costume d'

Incarner des forces de l'ordre dans un jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez commun, mais pour astragon Entertainment et le studio Aesir Interactive, le faire à travers une simulation complète, c'est quelque chose d'assez inédit. C'est à partir de ce postulat qu'est néagent de la paix avant tout, afin de servir les citoyens de la ville fictive de Brighton, située sur la côte Est des États-Unis. Pas moins de 8 personnages seront proposés pour commencer sa carrière, dont l'objectif principal est de devenir un exemplaire pour les générations futures. Mais avant d'arriver à ce stade, il va falloir gravir les échelons et démarrer dans un premier temps en tant que patrouilleur. Il faudra faire respecter le Code de la route, rendre les citoyens civiques en les empâchant de jeter leurs déchets sur la route par exemple.Evidemment, plus le métier va rentrer et plus on gèrera des situations plus importantes, comme s'occuper des accidents de la route, arrêter les voleurs, et même démanteler des trafics de drogue. En plus de faire respecter la loi, il faudra aussi montrer l'exemple et éviter toute bavure lors des contrôles et des fouilles des citoyens. D'ailleurs, un mauvais comportement de la part des agents entraînera la perte de points de conduite, ce qui peut mettre fin à leur patrouille ou provoquer leur licenciement de la police de Brighton. On ne plaisainte pas avec la Police ! Police Simulator : Patrol Officers se veut également être un jeu qui récompense les joueurs, avec des éléments à débloquer au cours de la carrière d'un officier. Voitures de police différentes, districts urbains (3 au total) composés de quinze quartiers, mode multijoueur coopératif à deux joueurs, mais aussi un mode de patrouille libre pour avoir accès à l'intégralité de la ville.

Police Simulator Patrol Officers est prévue pour cette année sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, vendu 39,99€. Il y aura même une édition steelbook.