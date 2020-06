Pokémon Unite : un tout nouvel épisode annoncé, il s'agit d'un MOBA et voici la 1ère vidéo

Hier, Nintendo a tenu un petit showcase pour effectuer une grosse annonce autour de son illustre saga Pokémon : il s'agit d'un tout nouveau jeu baptisé Pokémon Unite et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous tenons là l'une des grandes surprises de 2020 puisque c'est un... MOBA en 5 versus 5.Développé conjointement par TiMi Studios et Tencent Games, ce titre compétitif dans la veine d'un League of Legends se destinera à la Switch ainsi qu'aux plateformes iOS et Android, cross-play à l'appui : il sera donc possible d'affronter ou de faire équipe avec des joueurs des autres horizons pour des combats en total free-to-play.Si l'on attendra d'avoir le jeu entre nos mains pour juger - il ne possède pas encore de date de sortie - la réception auprès du public est plutôt piquante puisque le compteur de la vidéo YouTube affiche quasiment 170 000 dislikes contre 76 000 likes (à l'heure où nous écrivons ces lignes). Il faut croire que la communauté ne s'attendait pas vraiment à ça.