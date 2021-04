PlayStation : Sony va se concentrer d'avantage sur le mobile, ses exclus y débarqueront

Difficile d'aborder le XXIe siècle sans se préoccuper un minimum du secteur mobile, bien répandu et incroyablement prolifique : Sony ne compte pas passer à côté et bien qu'il y ait déjà mis un pied, la firme s'apprête visiblement à intensifier ses recherches. Preuve en est d'une nouvelle offre d'embauche, celle d'un "Head of Mobile" au sein de PlayStation, repérée depuis le site officiel lui-même. Ce poste à responsabilité aura alors plusieurs défis à relever : mener "une équipe de leaders mobiles" et, surtout, "se concentrer sur l’adaptation des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile". Des détails particulièrement croustillants, même si l'on ne sait pas encore quelles formes pourra prendre cette politique.



Parle-t-on alors de nouveaux titres inédits issus de franchises connues, ou bien de portages de jeux old-school, déjà sortis il y a des années sur les précédentes PlayStation ? Et s'il s'agissait d'une offre similaire au xCloud de Microsoft, proposant un catalogue de titres entièrement en streaming ? Les possibilités sont multiples et, forcément, très intéressantes.



Notons que Sony s'est déjà immiscé dans le milieu du mobile avec la tentative, hélas ratée, du Sony Xperia Play en 2011, ou encore avec l'arrivée de plusieurs titres comme Ratchet & Clank Before The Nexus, Run! Sackboy Run! ou Uncharted Fortune Hunter. Récemment, la firme japonaise a déployé une grosse mise à jour pour son app PlayStation, permettant d'accéder aux fonctions online du PSN et ou de prendre partiellement le contrôle de sa PS5. On peut donc s'attendre légitimement à plusieurs annonces, peut-être même cette année...