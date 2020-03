Playdead (Limbo, Inside) : le studio dévoile un (sombre) teaser de son prochain jeu

On connait Playdead pour être à l'origine des excellents Limbo et Inside : malgré des tons résolument lugubres, l'esthétique et le level design des deux titres ont marqué l'esprit et, forcément, on attend impatiemment le prochain projet du studio danois. Justement, ce dernier vient tout juste de balancer une première "vidéo", illustrant un décor rocailleux, presque lunaire, avec ce qui semble être un minuscule... robot. Enfin, ça y ressemble. On n'est pas sûr.Au passage, la société précise qu'elle recrute des développeurs pour travailler sur ce "jeu à la troisième personne en monde ouvert". On a hâte de voir ce qu'il en est.