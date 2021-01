Playdead (LIMBO, Inside) : un open world ambiance science-fiction pour leur nouveau jeu, images

Studio indépendant fondé en 2006, Playdead a gagné ses lettres de noblesse en 2010 après avoir accouché de LIMBO, un jeu de plateforme et de réflexion à l'ambiance lugubre qui fut saluer à la fois par la critique et par les joueurs. Six ans plus tard, le studio réitère l'exploit avec Inside, un jeu assez similaire dans sa structure mais plus intéressant dans sa narration puisque le joueur incarnait un jeune garçon fuyant une société autoritaire. Là encore, il était question de plates-formes et d'énigmes, le tout en défilement horizontal et une ambiance qui ne prêtait pas à sourire. Carton plein pour la presse et les joueurs également. C'était en 2016 et depuis, silence-radio. Mais la firme danoise a décidé qu'il était temps de sortir de son mutisme et de nous parler de leur prochain jeu, toujours en développement et dont on peut enfin découvrir de nouvelles images. En vrai, il s'agit surtout de concept arts qui renforcent le côté écrasant des environnements, mais qui s'accompagnent aussi de premières informations croustillantes.











On apprend en effet qu'il s'agira d'un open world, une première pour le studio, qui semble avoir pris de l'assurance, d'autant que l'ambiance science-fiction est clairement évoquée. C'est dans la partie "Emploi" que ces précisions sont apportées, sachant que de nouveaux recrutements sont prévus pour renforcer l'équipe déjà en place. On ne sait pas quand est-ce que le jeu sortira de terre, mais on peut d'ores et déjà vous dire qu'il est développé sur plusieurs plateformes et qu'il tournera sous l'Unreal Engine. On rappelle que le jeu n'a toujours pas de nom officiel, mais qu'il est connu sous le nom de code "Playdead 3".