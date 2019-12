Planet Zoo : le pack Arctique est disponible sur PC, voilà le trailer de lancement

comprenant une gamme de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de corrections." On rappelle que Planet Zoo est sorti le 5 novembre dernier sur PC.

Frontier Developments a tenu promesse : à partir d'aujourd'hui, les fans de Planet Zoo peuvent profiter du pack Arctique annoncé la semaine dernière . D'ailleurs, on a droit à un sympathique trailer de lancement qui fait un tour rapide de son contenu. Du côté des animaux, on note l'apparition de l'ours polaire, du mouflon de Dall, du renne et du loup arctique, tandis que la Norvège et le Mexique font office de théâtres pour les nouveaux scénarios. Bien sûr, les développeurs n'ont pas oublié d'inclure tout un tas d'objets inédits pour que les créations soient parfaitement harmonieuses.Enfin, le DLC s'accompagne d'une mise à jour gratuite "