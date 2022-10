Planet Zoo : les animaux nocturnes débarquent pile poile pour Halloween

Ils sont nombreux les jeux qui souhaitent profiter de Halloween pour relancer l'intérêt auprès des joueurs. C'est le cas de Planet Zoo, disponible sur PC depuis 2019, et qui continue d'alimenter son contenu pour ne pas trop perdre sa communauté. Avec la fête de la citrouille qui arrive dans quelques jours, le studio Frontiers Developments a décidé de proposer un nouveau pack de 5 animaux vivant plutôt la nuit. Le renard roux, le raton-laveur, la chauve-souris, le Wombat (dont les excréments sont cubiques) et la mouffette rayée vont donc intégrer le jeu à partir du 18 octobre prochain via le Twilight Pack, qui n'est malheureusement pas offert aux joueurs, mais vendu au prix de 9,99€. Mais ce n'est pas tout, ce pack permettra aussi de récupérer pas moins de 200 éléments de décors sinistres, incluant des éléments de construction inspirés de châteaux tels que des gargouilles grimaçantes ou une herse. La flore a elle aussi été enrichie pour l'occasion, avec diverses plantes en plus comme le pin tordu, le lierre qui aime l'ombre et le champignon fantôme bioluminescent. Enfin, sachez qu'un nouveau scénario de carrière immersif est également prévu, poussant les gardiens à travailler à la transformation d'un mystérieux zoo au fin fond de la Transylvanie, après avoir été abandonné par Dominic Meyers. L'idée sera de retaper tout le zoo et récupérer les animaux qui ont été abandonnés.