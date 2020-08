Planet Zoo : l'Australie est désormais dispo en DLC, de nouveaux animaux à découvrir

Le studio Frontier poursuit son suivi autour de Planet Zoo et nous signale que le DLC "Australie" est désormais disponible. Les joueurs vont pouvoir accéder à un pays tout entier, et pas n'importe lequel puisque ce dernier vous permettra de découvrir toute une faune nouvelle et inédite. Ça sera l'occasion de composer avec de nouveaux paysages, sachant qu'on peut composer avec architecture contemporaine et matériaux recyclés. Pas moins de 230 nouveaux décors sont attendus, sans oublier qu'un tout nouveau défi est disponible aussi au Tanami Roadside Zoo. Dans ce lieu spécifique, il est possible de réaliser des objectifs plus chill, comme améliorer le bonheur des clients, adopter certains animaux et augmenter les bénéfices du magasin, le tout pour gagner des places au classement. Plus votre efficacité est grande, plus votre rang est élevé bien entendu. Le DLC "Australie" est disponible pour 9,99€, et voici son trailer de lancement.